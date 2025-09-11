Patricia Gorza: “Exigir va más allá de la queja”

Participe de lo que sin dudas fue la primera reunión de trabajo concreta y positiva entre todas las partes involucradas después de seis meses de iniciada la entradad de agua en el distrito, Patrica Gorza dialogó en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) sobre los resultados y objetivos comprometidos en ese encuentro.

Si bien el consenso estuvo hoy en hacer que el agua circule lo más posible, la productora y dirigente rural también expresó la necesidad que se “trabajé en el impacto económico de la inundación”, además de la necesidad de generar consensos entre las fuerzas vivas de la comunidad. Reconcoío que el año electoral no facilita las cosas en materia de concretra compromisos para obras necesarias, celebró la llegada del Secretario de Agricultura a nuestra ciudad aunque dejó en claro que lo pedía “desde abril”. Sabiendo que “hoy, la unica solución de cara al futuro son las obras”, Gorza expresó la necesidad de trabajar el hoy en lo que se pueda para que el agua fluya pero sin dejar de hacerlo también para que la próxima, porque habrá otra, el impacto sea menor.