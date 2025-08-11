Patricia Gorza: “Esta situación empobrece al partido y detiene el progreso y el desarrollo”

Después que se conociera la semana pasada el mapa satelital del partido de 9 de Julio con la situación hídrica, la vocera habitual de una buena parte de los productores afectados por la emergencia refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los alcances de ese trabajo que impacta por su dimensión: casi el 40 por ciento de las hectáreas cubiertas por agua y otras tantas por aproximación con zonas barrosas que impiden trabajos y también un tránsito adecuado.

“Tenemos una situación compleja y grave” dijo quién hace pocos días atrás ya había dado cuenta que muchos de esos productores hace meses que no pueden sacar la producción con una alarmante situación financiera y el temor de la imposibilidad de siembra de la cosecha gruesa. Gorza también anticipó una futura e inmediata reunión con autoridades de Hidráulica provincial y reprocha asimismo la falta en el municipio de un ingeniero civil que planifique y coordine los trabajos que se realizan y los que no.