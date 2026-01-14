Paritaria docente: Kicillof y gremios sin acuerdo

La administración de Axel Kicillof y los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires han protagonizado un inicio de año marcado por la falta de acuerdos. En la primera mesa de negociación paritaria del ciclo 2026, el gobierno provincial presentó una propuesta de incremento salarial del 1,5% para el mes de enero, cifra que fue rechazada de forma unánime por los representantes gremiales al considerarla alejada de la realidad económica y de las necesidades del sector.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) calificó el ofrecimiento como insuficiente, argumentando que el porcentaje no solo no compensa la inflación proyectada, sino que además deja pendiente la recomposición salarial correspondiente al cierre del año 2025. Según fuentes sindicales, la urgencia radica en establecer un incremento real que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, antes de avanzar formalmente en la pauta salarial de 2026.

La reunión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, contó con la presencia de funcionarios de las carteras de Hacienda, Empleo Público y la Dirección General de Cultura y Educación. A pesar del diálogo, la brecha entre las aspiraciones de los trabajadores y las posibilidades financieras alegadas por la Provincia forzó un cuarto intermedio sin una fecha definida para el próximo encuentro.

El malestar no es exclusivo del sector educativo. Gremios de trabajadores estatales y judiciales también han expresado su disconformidad con cifras similares, advirtiendo que el acumulado inflacionario del año pasado, que superó el 31%, ha dejado a los sueldos públicos en una situación de vulnerabilidad. Los sindicatos exigen que la nueva propuesta garantice un cierre paritario del año anterior con «recuperación real» frente a la subida de precios.

Desde el gobierno provincial se ha subrayado la voluntad de mantener las paritarias abiertas en un contexto de restricciones presupuestarias. Sin embargo, los gremios han encendido las alarmas respecto al inicio del ciclo lectivo, previsto para marzo. Si no se logra un acuerdo que satisfaga las demandas de recomposición en las próximas semanas, el clima de conflicto podría escalar, poniendo en duda la normalidad del regreso a las aulas en el distrito más grande de Argentina.