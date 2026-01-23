Oscar 2026: Están los candidatos

La Academia de Hollywood ha revelado este jueves las nominaciones para la 98.ª edición de los Premios Oscar, configurando un escenario donde el drama de época y el cine policial de alto presupuesto prometen un duelo histórico. El anuncio, realizado en vivo desde Los Ángeles por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, ha confirmado que la carrera hacia la estatuilla dorada de 2026 estará marcada por el regreso de cineastas consagrados y la consolidación de nuevas estrellas globales.

La cinta de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra (One Battle After Another), se posiciona como la gran contendiente de la noche al cosechar 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. La obra, que disecciona las tensiones de un grupo revolucionario en crisis, ha logrado lo que pocos filmes consiguen: un reconocimiento unánime para casi todo su elenco principal, con candidaturas para Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn. Sin embargo, no lo tendrá fácil frente a Los pecadores (Sinners), el ambicioso proyecto de Ryan Coogler protagonizado por Michael B. Jordan, que ha irrumpido con una fuerza visual que muchos críticos comparan con los grandes clásicos del género.

En las categorías interpretativas, la atención mundial se centra en Timothée Chalamet, cuya transformación en Marty Supreme bajo la dirección de Josh Safdie le ha valido una nominación que muchos consideran el paso definitivo para su consagración. Chalamet competirá en una de las ternas más reñidas de los últimos años contra el propio DiCaprio y Michael B. Jordan, además del brasileño Wagner Moura, quien ha dado la sorpresa con su papel en El agente secreto.

Por el lado femenino, la disputa por el premio a Mejor Actriz protagonista parece estar polarizada entre Jessie Buckley, por su desgarradora interpretación en el drama histórico Hamnet, y la noruega Renate Reinsve por Valor sentimental. Esta última película, dirigida por Joachim Trier, ha logrado hitos poco comunes para el cine no anglosajón, colándose también en la categoría de Mejor Guion Original y confirmando el excelente momento que atraviesa el cine europeo en la industria estadounidense.

Esta edición pasará a la historia por la introducción de una nueva categoría competitiva: Mejor Casting, un reconocimiento largamente reclamado por la industria que busca premiar la labor de quienes dan vida a los elencos. En este nuevo apartado, filmes como Hamnet y Marty Supreme parten como favoritos. Por otro lado, la tecnología vuelve a ser protagonista con las múltiples nominaciones técnicas para Frankenstein, la esperada adaptación de Guillermo del Toro, que ha deslumbrado por su diseño de producción y fotografía.

No obstante, la jornada no estuvo exenta de sorpresas negativas para los grandes estudios. A pesar de su éxito masivo en taquilla durante 2025, secuelas de alto perfil como Avatar: Fuego y Ceniza y Wicked: Por siempre han quedado relegadas principalmente a categorías técnicas, perdiendo espacio en las ternas principales de actuación y dirección. La ceremonia final, que será conducida por Conan O’Brien en su segundo año consecutivo como anfitrión, se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, en una noche que promete redefinir el equilibrio entre el espectáculo de masas y la profundidad narrativa.