Operativo de limpieza en Barrio El Mercantil

La Municipalidad de Nueve de Julio desarrolla esta semana una serie de jornadas de saneamiento y concientización ambiental en el barrio El Mercantil. Las actividades, que forman parte del programa municipal «Yo Amo Mi Barrio», comenzaron ayer miércoles y tienen previsto concluir este viernes tras tres días de intervención directa en la zona. El objetivo central de esta iniciativa es fomentar el cuidado del entorno urbano a través de acciones coordinadas que incluyen operativos de limpieza profunda, recuperación de veredas y caminos, y tareas de poda en altura. Según explicaron fuentes oficiales, el proyecto busca combinar el mantenimiento de la infraestructura con acciones de educación ambiental para involucrar a los residentes en la preservación de su propio vecindario.

Durante la segunda jornada de trabajo, la intervención sumó una dimensión logística con la instalación de un «punto limpio» en el cruce de las calles Frondizi y Pueyrredón. Este espacio funciona como un centro de recepción de residuos reciclables y un puesto de consulta donde los vecinos pueden asesorarse sobre los cronogramas de recolección y las técnicas adecuadas para la separación de residuos en origen. En paralelo, un cuerpo de inspectores recorrió el barrio puerta a puerta para entregar folletería informativa y reforzar el vínculo directo con la comunidad.

En lo que respecta a la infraestructura vial, el municipio desplegó maquinaria pesada para realizar tareas críticas de mantenimiento. Una motoniveladora trabajó en la apertura de un pasaje y ejecutó labores de nivelado y perfilado de calles, con el fin de mejorar la transitabilidad en los sectores más comprometidos del barrio. Se espera que las tareas de puesta en valor finalicen mañana, completando así el cronograma previsto para esta etapa del programa.