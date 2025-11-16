Oasis, y la magia intacta 16 años después

El Estadio Monumental (River Plate) se colmó de un público ferviente, que agotó las entradas para ambas fechas en un tiempo récord. La atmósfera fue descrita como una explosión de fervor y nostalgia, con una sensación de «núcleo narrativo» que se restablecía para toda una generación de seguidores. El vínculo especial entre Oasis y Argentina, caracterizado por una pasión desbordada, fue palpable. La banda eligió al DJ y productor de música electrónica local Mariano Mellino para abrir la noche, seguido por el músico británico Richard Ashcroft como telonero principal.

Oasis subió al escenario para entregar un espectáculo que se centró en un repaso de sus grandes éxitos y clásicos que definieron el britpop. Aunque el repertorio exacto no se confirmó oficialmente, las crónicas anticiparon y sugirieron la presencia de himnos como «Wonderwall», «Live Forever», «Don’t Look Back in Anger», «Champagne Supernova», y otros temas infaltables como «Morning Glory», «Some Might Say» y «Acquiesce».

Los Gallagher han hecho las paces entre ellos y esa es la mejor noticia. Porque el mix entre ellos es lo que le da el adn a su música, la voz y presencia de Liam combinadas con las letras y las melodias de Noel. Y hoy la banda también es un mix de lo mejor de los tiempos: el guitarrista Paul «Bonehead» Arthurs, el único de la formación original, que volvió y se sumó para esta gira de regreso (aunque ya habia empezado a acompañar a Liam en sus presentacione solista), el bajista Andy Bell y el otro guitarrista Gem Archer, otros veteranos de la etapa 2000 de Oasis y el baterista Joey Waronker, un famoso sesionista que no integró las formaciones anteriores. Un maridaje perfecto.

La puesta en escena fue poderosa, combinando la solidez de la banda con la energía particular del público argentino, que en más de una ocasión coreó y se adueñó de las canciones. La performance de los hermanos Gallagher fue el centro de atención, con Liam en la voz y Noel liderando la parte compositiva y en la guitarra. Este retorno al país se sintió como una confirmación definitiva del romance entre la banda y sus seguidores, un equilibrio entre caos, orgullo y emoción.

La primera de las dos noches de Oasis en argentina se inscribió en la historia de la banda por ser la culminación de un regreso largamente deseado. Los reportes y la expectativa generada por el evento resaltaron que, más allá de la técnica, la presentación fue un evento emotivo que reavivó la leyenda de Oasis. Un vinculo intacto que no sabe de tiempo, peleas o esperas. El potente hechizo de la música, en este caso de una gran banda y sus canciones, las que para muchos más que los 85 mil que colmaron River Plate, son parted e labanda sonora de sus vidas.