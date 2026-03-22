Nurburgring: Santiago Baztarrica segundo, Verstappen descalificado

Santiago Baztarrica tuvo un gran debut en su vuelta al automovilismo europeo al completar su primera competencia oficial en el legendario circuito de Nürburgring en us nueva cateoría, la Endurance. En el marco de la segunda fecha de la Nürburgring Langstrecken-Serie, el nuevejuliense no solo logró integrarse con éxito a la exigente dinámica del trazado alemán, sino que también compartió pista con Max Verstappen, que aprovechó el fin de semana libre de la F1. Cabe mencionar que, tal como lo comentó Baztarrica el día antes de su partida hacia Alemania en una entrevista en el programa “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9), en esta carrera son varias las categorías que compiten en simultaneo y mezcladas.



Video gentileza familia Baztarrica

El piloto neerlandés participó en la categoría principal con un GT3, mientras que Baztarrica hizo lo propio en la división Cup 5 al mando de un BMW M240i Racing del equipo Adrenalin Motorsport. Nada pareció incomodar al argentino, ni la cantidad de autos ni las altas velocidades que caracterizan a las carreras de resistencia en el denominado «Infierno Verde», un circuito de más de 20 kilómetros de extensión.

El desempeño de Baztarrica durante el fin de semana fue notable, desde las sesiones de clasificación, donde consiguió marcar el mejor tiempo de su clase, mismo logro de Max Verstappen en su categoría. Durante la carrera de cuatro horas de duración, en la cual cada equipo tiene tres pilotos que se van turnando, el argentino mantuvo un ritmo consistente que permitió a su equipo finalizar en la segunda posición de su categoría. Este podio en su estreno absoluto representa un hito significativo para su proyección profesional fuera de Sudamérica. Verstappen ganó su categoría pero luego su equipo fue desacalificado porque utilizó un juego de neumáticos más de los permitidos.

Este compromiso en Nürburgring forma parte de un programa de preparación técnica obligatorio. El gran objetivo estar a punto para las 24 Horas de Nürburgring, que se correrá en mayo, para la cual los pilotos deben acreditar experiencia previa y resultados sólidos en este trazado específico. Sin paparecer un recien llegado, Santiago cumplió concreces estas exigencias y demostró competitividad frente a figuras de la élite mundial. Asi, el talentoso piloto nuevejuliense se posiciona como una de las promesas sudamericanas con mayor potencial en las competencias de larga duración en Europa.