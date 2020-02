Nuevos créditos a Pymes de BNA

La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), informa las nuevas líneas de financiamiento para pymes que anunció el Banco Nación a una tasa subsidiada de 27,9% anual a clientes y de 29,5% para no clientes, son un aliciente para todas aquellas pequeñas y medianas empresas con necesidades financieras y capacidad de crédito. “Celebramos la decisión política de bajar las tasas porque marcan un límite de sostenimiento o crecimiento de una empresa”, sostuvo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

Desde CAME estimamos que podría contribuir a impulsar proyectos y/o a resolver problemas de liquidez de al menos 50 mil empresas, que son las que mantienen planes de inversión para el año o manifiestan tener dificultades de liquidez, pero que al mismo tiempo califican como sujetos de financiamiento bancario.

Aunque están por debajo de la inflación, las tasas anunciadas resultan altas para la rentabilidad que están teniendo los proyectos pymes. Pero el nivel elevado del mercado las convierte en la mejor opción disponible. “Desde CAME veníamos pidiendo, desde hace rato, una medida como esta, y que se lleve a cabo en medio de este difícil momento económico requiere de valentía política”, indicó Díaz Beltrán, quien remarcó que son tres ejes los necesarios para que las pymes sigan funcionando: impositivo (que se puso en marcha con la nueva moratoria), de financiamiento (que se anunció hoy con los créditos del Banco Nación y que esperamos que sea tomado por más entidades financieras), y herramientas de reactivación del mercado interno.

Queda pendiente, todavía, cómo se resolverá la situación de más de 10 mil pymes que están actualmente en situación de ser ejecutadas por los atrasos incurridos en el pago de sus deudas financieras y sus elevados niveles de pasivos. Además, se estima que las pymes deben a las entidades financieras unos $370 mil millones (sólo de capital).

Una opción es habilitar, desde el Banco Nación, líneas para refinanciar pasivos más caros con otras entidades, además de bajarle las tasas a los mismos niveles a aquellas pymes que están actualmente endeudadas con esa entidad, pero a mayor costo que el que se está anunciando.

Características generales de las líneas anunciadas