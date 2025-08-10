Nuevos Aires presentó su lista: “Devolvamos el futuro a 9 de Julio»

En un clima tranquilo sin euforia, Nuevos Aires, el espacio que tiene como referente a Ignacio Palacios, inauguró su local partidario en la esquina de La Rioja y Robbio y presentó oficialmente a sus candidatos, quienes competirán en las elecciones de medio término del próximo 7 de septiembre.

Un local colmado fue el marco para presentar en sociedad a quienes conforman la lista de candidatos de este espacio en el que confluyen el radicalismo, la Coalición Cívica, el Partido del Diálogo y sectores independientes.

Palacios expresó que “este no es solo un acto para inaugurar un local o presentar una lista. Es la presentación de una idea concreta para mejorar la vida de los nuevejulienses” y remarcó que “no aceptamos acuerdos impuestos desde arriba. Nos organizamos con otros espacios y, sobre todo, con vecinos comunes que se comprometieron con este proyecto”.

En su discurso, el primer candidato remarcó que la propuesta se apoya en ejes concretos: mejorar los servicios básicos en los barrios, garantizar caminos rurales transitables, generar oportunidades para los jóvenes y reactivar las localidades del interior. “Queremos que 9 de Julio crezca en serio, sin excusas. Con sentido común, compromiso y un equipo que viene a dar respuestas”, afirmó.

La lista de candidatos al Concejo la completan Marcela Regalía, Romina López, Federico Pirotta, Federico Defunchio, María de los Ángeles Anca, Ramiro Martínez, Ana Gargano y Juan Pablo Cornicello. Mientras que Leny Luberriaga, Agustín Díaz y Cristina Labriola compiten para ingresar al Consejo Escolar.

Si bien es un espacio multisectorial, hubo presencias que no pasaron desapercibidas. Además de dirigentes, concejales, vecinos también se lo vió al Presidente de la CEyS Matías Losinno y otros miembros de Consejo como Garabano y Cubiles y a Paula D’Eia, actual concejal del oficialismo, acompañando a su esposo Ramiro Martínez que es parte de la lista.

También se vió a varios ex funcionarios como Carlos Saizar y Miguel Rumi, Jorge Farias, ex PRO Juan Francisco Fortte y algunas caras peronistas como Sergio Ramos, de SUTEBA , y Viviana Viublioment, con pasado en la Unidad Básica Juan D. Perón.