Nuevos actos de vandalismo en el parque General San Martín

Durante la noche de ayer, autores ignorados llevaron a cabo un repudiable acto de vandalismo contra la propiedad pública, en el Parque General San Martín.

Los daños se centraron no solamente en el sector de juegos, donde aparecieron bancos rotos, sino también en el sector del Murallón, donde se dañaron instalaciones eléctricas -aún con los riesgos que ello conlleva-, sino también el cartel del ciano semáforo, que fue arrojado al espejo de agua y posteriormente retirado del mismo por operarios municipales.

Ante esta situación, se dio inicio a un relevamiento de imágenes del centro de monitoreo y se están tomando las medidas correspondientes para la identificación de los responsables.

Cabe destacar que estos daños se vienen repitiendo en forma habitual y periódica por quienes no toman conciencia de que se trata de espacios de la comunidad, que requieren una inversión muy importante, y sobre las que todos debemos colaborar para su correcto mantenimiento.