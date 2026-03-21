Nuevo pedido de informes por pileta que hace agua

Imagen de la pileta de Pibelandia con la marca del nivel del agua

El cuerpo de Consejeros escolares de La Libertad Avanza presentó este viernes una reiteración del pedido de informes solicitado originalmente el 18 de febrero, tras considerar que la respuesta oficial sobre el estado de la pileta del Centro de Educación Complementaria (CEC) 801 «Pibelandia» resulta insuficiente.

La solicitud de las autoridades educativas subraya la existencia de inconsistencias entre el resumen de cómputo y el presupuesto oficial, el cual data de julio de 2024. Asimismo, el organismo advirtió que no se han esclarecido los motivos por los cuales la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) no otorgó aún el certificado de finalización de obra. La falta de transparencia en la documentación técnica es otro de los puntos centrales del reclamo.

Según el Consejo, el informe omitió datos fundamentales como la identidad de los representantes técnicos, la empresa responsable de la ejecución de los trabajos y el listado de proveedores que participaron en el proceso de licitación.

Ya a comienzos de enero, con el inicio de las Escuelas Abiertas de Verano, la cuestión habia tomado estdo público al notarse que la pileta perdía nivel de agua rápidamente, exponiendo un trabajo que, a la luz de los hechos, no fue realizado correctamente.