Nuevo foco de incendio en el basural

Fue un miércoles de acción intensa para los bomberos locales en el basural. Empleados municipales estaban haciendo trabajos en el centro del predio cuando un foco de incendio comenzó a preocupar los por el peligro que con el viento las llamas pusieran en riesgo la planta de reciclado y el campo vecino. César Gatti, Segundo Jefe del Cuerpo de Bomberos, expresó a este medio que el llamado fue alrededor de las 10 de la mañana, trabajaron hasta las 17 horas y asistieron 3 unidades del cuartel más dos regadores y una retro municipal. Una vez controlado el foco y el peligro disipado, las unidades de bomberos regresaron al cuartel. Gatti expresó que queda el humo, confiando que el viento lo lleve hacia la ciudad y genere las molestias en la comunidad. De todas maneras, ante la previsión de aumento de temperatura de los próximos días, queda el estado de alerta ante posibles nuevos siniestros en el basural.