¡No teman! Vuelve el Krisnerismo

(Por Osvaldo Scotto)

Todo comenzó en el 2001, año de crisis mundial. Estados Unidos sufría el peor atentado de la historia, el ataque al WTC (World Trade Center), que dejó a Manhattan tapada de polvo tras la caída de las Torres Gemelas, y en caos financiero. Aquel día no solo se destruyeron 3 edificios, también marcó el derrumbe de la economía en el mundo; Brasil, Uruguay, Argentina, etc.

La previa del caos en Argentina se inicia en el 89, cuando Carlos Menem llega al poder. Aquel Riojano tenía hambre de poder, y para conseguir la banda Presidencial decía y prometía cualquier cosa. “Síganme, no los voy a defraudar” dijo una vez. Eso hizo el pueblo. Y es verdad, no defraudó, a la oposición. Estuvo piloteando el país durante diez años, pero cometió un error, no hizo el curso de manejo. Imagínese cómo quedó ese vehículo 10 años más tarde.

En el 99 cansado de manejarlo, como lo había hecho pelota, se bajó y se fue. Ahora Juan Pueblo tenía que elegir nuevo chofer, no solo que supiese manejar, sino a alguien que arreglara ese vehículo.

Así fue que el 10 de diciembre de 1999 el nuevo piloto, Fernando “Chupete” de la Rúa, tomó las llaves de aquel carruaje, supuestamente para mejorarlo. Lamentablemente fue peor que el anterior. También tuvo hambre de poder y por ello era capaz de decir y prometer cualquier cosa. Tiró frases como “dicen que soy aburrido”, aunque para aburrirse no creo que tuviese tiempo, con todo lo que había que arreglar. En su equipo estaba el Vicepresidente “Chacho” Álvarez, quien renunció en medio de acusaciones por pagar sobornos a legisladores opositores.

El ex suegro de Shakira no podía quedarse solo con todo esto, así que llamó a Domingo Cavallo, ex Ministro de Economía. A pesar de estos manotazos de ahogado “Chupete” no pudo arreglar nada, se le vino el país abajo. El 20 de diciembre de 2001,”Chupetón” se subió a un helicóptero y se rajó, dejando al país en caos; peor que “El Patilla”. Ahora había que buscar otro chofer, así fue que tomó el poder Eduardo Duhalde por aplicación de la Ley de Acefalía, la cual señala que en caso de que el Presidente se enferme, muera , renuncie,etc, el mando quede a manos del Vicepresidente de la Nación.

Tras la renuncia y escapada de “Chupete”, el país quedó huérfano, ya que anteriormente también había renunciado Carlos Álvarez. Se ve que lo de Fernando fue contagioso, porque en 11 días argentina tuvo 5 Presidentes, 3 renuncias más. Ramón Puerta, Rodríguez Saa, Eduardo Camaño y posteriormente, Eduardo Duhalde, quien se quedaría por 1 año.

Saliendo de la crisis

Luego de diez años de desastres con la Derecha en el poder a manos de Menem, y el Knock Out de Fernando, tras un año de gobierno de Duhalde, ya sin tantas heridas frescas, la gente elije darle una oportunidad a la Izquierda, y con del Dr. Néstor Kirchner, la Argentina comenzó a tomar vuelo.

Los K estuvieron en el poder 15 años – tres mandatos- uno de Néstor y 2 mandatos consecutivos de Kristina. En el último gobierno K, aquella pilla mariposa decidió no venirse para este lado, así que volvió al centro de la ciudad porteña y tiró un aleteo que volvió a ocasionar estragos. Denuncias por estafa, corrupción, el asesinato de Nisman, etc. La gente ya se había olvidado de que Menem era de Derecha, y de lo mal que les hizo. Querían a toda costa que la Izquierda desapareciera. El Peronismo tenía las horas contadas y Kristina andaba escapándose como rata para que no la metan en el calabozo.

La gente le dio la espalda a la Izquierda y le daba otra oportunidad a la temible Derecha, al mando del Ing. Macri. Este fue otro que prometía boludeces, quería hacer más autopistas, eliminar el Cepo, le faltó decir que haría un Escalectric gigante. De todo eso hizo una sola cosa, entró al poder y eliminó el cepo la primer semana. Macri en el primer año hizo más cagadas que de la Rúa en dos.

Con Mauricio Argentina sumó 5 millones de pobres, cuando una de sus promesas era bajar el porcentaje de pobreza. En las últimas elecciones la gente le hizo sentir el inconformismo pateándolo igual o peor que a los K.

Hoy los argentinos prefieren que la Izquierda les robe pero les dé de comer a que la derecha se los siga empomando de parado y cagándolos de hambre. De esta forma fue que eligieron como presidente a Alberto Fernández, esperando ser robados pero tener comida.