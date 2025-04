Desde la Secretaria de Salud del Municipio se informó que no hay vacunas antigripales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ni en los urbanos ni en los de zona rural, tampoco en el Hospital Zonal «Julio de Vedia». Esta situación se debe a que el Gobierno Provincial aun no mandó un nuevo lote de vacunas a la Región Sanitaria II y, por lo tanto, la misma no tiene para reenviar a los distintos municipios que la conforman, entre los cuales es 9 de Julio.