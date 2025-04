NO HAY PLATA (PARA LOS JUBILADOS)

El pasado domingo venció el plazo para ingresar a la moratoria previsional, ley 27.705, y el gobierno nacional decidió no prorrogarla. De esta manera, les cerró la puerta a miles de trabajadores y trabajadoras que, después de toda una vida de esfuerzo, soñaban con una jubilación.

Durante mi gestión en ANSES conocí a cientos de vecinos y vecinas nuevejulienses que se acercaban con la ilusión de iniciar su trámite. La moratoria les daba una oportunidad justa: poder pagar sus aportes en cuotas (es decir, cancelar su deuda previsional con el Estado) y acceder a una jubilación digna. No era un regalo; era una solución para quienes trabajaron toda su vida, aunque no siempre de manera formal.Hoy, para muchos trabajadores que llegan a la edad jubilatoria, esa posibilidad ya no existe.

Para la mayoría de los argentinos, lo único que ofrece el gobierno es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una pensión no contributiva que constituye el 80 % de una jubilación mínima, un monto que no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica. Es un beneficio que no deja derecho a pensión para el cónyuge o conviviente en caso de fallecimiento y que tampoco permite seguir trabajando de manera formal para completar los años de aportes faltantes.

Ante esta situación, las mayores perjudicadas son las mujeres, ya que la PUAM les eleva, de hecho, la edad jubilatoria a los 65 años.

Es preocupante ver que, en lugar de invertir en el bienestar de quienes han trabajado toda su vida, las prioridades del gobierno pasan por endeudarse con el FMI para sostener la timba financiera y mantener el dólar con fines electorales. Mientras tanto, cientos de nuevejulienses se quedan sin la posibilidad de una jubilación digna.

La realidad es difícil, pero no podemos resignarnos. Una sociedad que se construye con esfuerzo también debe cimentarse en la solidaridad, especialmente hacia nuestros adultos mayores. Es momento de que los políticos vuelvan a poner a los vecinos en primer lugar.