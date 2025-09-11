11 Sep 2025
Nicolás Pino: “No puede ser que tengamos casi un millón de hectáreas inundadas”

El presidente de Sociedad Rural Argentina estuvo este martes en 9 de Julio al frente de una reunión ampliada de toda la Comisión Directiva de la entidad ruralista. Una jornada en la cual también estuvo presente el Secretario de Agricultura de la Nación Javier Iraeta. En diálogo con “Agro 9 Radio”, Pino dijo que hubo “ muchos años de dejadéz ” y que hoy hay que tener una “ infraestructura acorde a la demanda productiva del mundo para la Argentina ”. Que momento de “sincerar nuestra producción” y los gobiernos, nacional, provinciales y municipales , deben generar las politicas necesarias para que sea competitiva. La baja de impuestos? Algo fundamental.

