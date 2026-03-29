Newcom, el histórico futuro deporte

Ruben Neri, jugador, y su DTSusana Reale desembarcaron en Supernova Deportivo (Supernova 97.9) para charlar acerca de esta disciplina que tiene su historia, que es cada vez más popular en nuestro país luego de su primera incorporación en los juego Evita allá por el año 2008, aunque todavía oficialmente no está catalogada como deporte.

Ambos son parte del equipo de newcom de Atletico 9 de Julio, llamados «Kosiukas», que en todas las modalidades, mixto, femeino y masculino, han ganado un merecido prestigio ya a nivel nacional. De hecho, el pasado fin de semana, el equipo femenino salió subcampeón del torneo disputado en Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Además, tienen dos integrantes en el seleccionado nacional.



Para muchos es una nueva disciplina vinculada a los + 50. Tal como explica Ruben, algunos confunden esta práctica con el voley adaptado, ya que hay diferencias y alternativas que reflejan diferencias muy notorias entre una actividad y la otra.

El conjunto local de Newcom cuenta con un equipo de competicion mixto en la categoría +50 y sus inscripciones estan abiertas a todos aquellos que deseen sumarse. Su próximo compromiso será en Ranchos. el fin de semana largo de Semana Santa, donde buscarán volver a meterse en el podio para mantener su nivel.