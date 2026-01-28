Newcom: comienza el año con un torneo en Trenque Lauquen

El próximo domingo se realiza en la ciudad de Trenque Lauquen, un importante certamen de Newcom, modalidad mixta, categoría +50, que contará con la participación de Atlético 9 de Julio y de diversos clubes de CABA, Quemú Quemú, Winifreda, Santa Rosa y Pehuajó. Se juega en el polideportivo Poroto Abasolo.

El certamen se desarrolla en el día, con dos zonas de cuatro equipos cada una, enfrentándose entre sí para clasificar los dos primeros a semifinales.

Para todos los participantes es importante la competencia, por ser el comienzo de la temporada, pero se destaca la presencia del equipo de nuestra ciudad, número uno del ranking Nacional, que se está preparando para su participación en el próximo Torneo Sudamericano; por eso, el domingo siguiente, la sub comisión de Newcom del Club Atlético organiza un certamen en su gimnasio de la avenida Mitre.

El equipo Kosiuko para la temporada 2026 estará integrado por Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Juan Marcelo González, Rubén Neri, Maricel Oyarzabal, Daniel Rodríguez, Adrián Spalla y Oscar Spalla. DT: Susana Reale.