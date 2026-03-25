Newcom: Atlético 9 de Julio subcampeón nacional en Córdoba

El equipo femenino del Club Atlético 9 de Julio alcanzó el segundo escalón del podio en el II Torneo Nacional de Newcom +50, celebrado este fin de semana en la ciudad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita. Tras una campaña marcada por la solidez y el dominio estratégico, el conjunto nuevejuliense fue uno de los protagonistas de un certamen que reunió a delegaciones de diversos puntos del país.

El plantel subcampeón estuvo integrado por Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Gisel Morel, Isabel Romano, Verónica Turan, Alejandra Russo y Verónica Porras.



Planteles de los equipos finalistas

El camino a la final comenzó el sábado 21 con una fase de grupos impecable. En su debut, las jugadoras se impusieron al combinado de Rosario en un encuentro de alta intensidad que se definió en el set de desempate. Luego, mantuvieron la racha ganadora al superar a la Escuela 221 de La Pampa y cerraron la jornada inaugural con una victoria trabajada frente al equipo de Río Cuarto. Durante la jornada del domingo, el nivel de las «Kosiukas» —como se conoce al equipo— alcanzó su punto máximo. La superioridad técnica quedó manifiesta en dos victorias contundentes ante el equipo de Santa Fe y el equipo de Río Tercero, logrando marcadores abultados que les aseguraron el pase directo a la gran final del lunes.

En el duelo decisivo, Atlético volvió a verse las caras con el conjunto de Río Tercero. Pese a un primer set extremadamente igualado que terminó 17-15, la balanza se inclinó finalmente a favor de las cordobesas en el segundo parcial. Con este resultado, el equipo dirigido por Susana Reale se adjudicó la Copa de Plata, dejando una imagen de alto rendimiento deportivo, mientras que el podio fue completado por la delegación de Santa Rosa.