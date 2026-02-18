Navone no pudo con Cerúndolo en Rio

Francisco Cerúndolo derrotó a Mariano Navone en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro. El máximo favorito del torneo brasileño no mostró signos de fatiga tras su reciente consagración en Buenos Aires y se llevó el encuentro con un sólido 6-3 y 6-4, asegurando su pase a los octavos de final en la arcilla del Jockey Club Brasileiro.



El partido, que enfrentaba a dos de las raquetas más competitivas del tenis argentino actual, comenzó con un Cerúndolo decidido a tomar la iniciativa. Con una derecha profunda y un servicio que le otorgó el 61% de los puntos con el primer saque, el número 19 del mundo logró desarticular la defensa de Navone. Un quiebre tempranero en el primer set fue suficiente para que el porteño manejara los tiempos del parcial inaugural, cerrándolo sin mayores sobresaltos.

En el segundo set, Navone intentó reaccionar apelando a la garra pero la precisión de Cerúndolo fue determinante. El primer preclasificado conectó un total de 25 tiros ganadores a lo largo del encuentro. A pesar de que Navone logró recuperar uno de los tres quiebres sufridos en el segundo set, la brecha tenística resultó insalvable ante un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Tras la victoria, Cerúndolo destacó la importancia de mantener el ritmo competitivo después de la carga emocional que supuso ganar en casa apenas unos días atrás. Ahora, el mayor de los hermanos Cerúndolo se prepara para enfrentar a Thiago Tirante, manteniendo viva la ilusión de conquistar su primer título categoría 500 en suelo sudamericano.