Navone hizo vibrar el cemento de Miami

Mariano Navone confirmó su excelente estado de forma al superar con autoridad al experimentado georgiano Nikoloz Basilashvili en su estreno en el cemento del Hard Rock Stadium, sede del Miami Open. Con un marcador de 7-6(7) y 6-3, el nuevejuliense no solo sumó su primera victoria en el cuadro principal de este prestigioso torneo, sino que extendió a seis su racha de triunfos consecutivos tras su reciente coronación en el Challenger de Cap Cana.



El partido, postergado por las intensas lluvias que azotaron el sur de la Florida durante el miércoles, exigió al máximo la capacidad de resistencia del argentino desde el primer minuto. En un set inicial sumamente equilibrado, Navone demostró madurez y, a pesar de verse bajo presión constante y enfrentar varios puntos de set en contra durante el tie-break, mantuvo la frialdad necesaria para revertir la situación y cerrar el primer set por un ajustado 9-7 en el desempate.

La clave del partido estuvo en la efectividad y la disciplina táctica. Mientras que Basilashvili, quien llegó al cuadro principal desde la fase clasificatoria, acumuló una gran cantidad de 46 errores no forzados, Navone apenas registró 15. Eso fue lo que le permitió dominar el segundo set con mayor soltura, logrando el quiebre decisivo en el momento justo y defendiendo con éxito cada una de las cinco oportunidades que enfrentó a lo largo del duelo.

Victoria importantisima que confirma el buen momento que Navone está atravesando y parece haber dejado atrás un inicio de temporada irregular para avanzar en un presente más firme. En segunda ronda lo espera Valentin Vacherot. Bajo la mirada del “Luli” Mancini, con la confianza en alza y un juego paciente, Navone tendrá la chance de seguir escalando en el Olimpo del tenis mundial.

