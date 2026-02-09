Navone debuta frente a Nava en el Argentina Open

El IEB+ Argentina Open 2026 se pone en marcha en las canchas de polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, consolidándose como la cita principal del tenis sudamericano en este comienzo de temporada. En esta edición, el torneo reparte una bolsa de premios de 675.310 dólares y cuenta con una destacada presencia de tenistas locales, entre los que figura Mariano Navone como una de las raquetas más esperadas por el público argentino.

Mariano Navone llega a esta competencia ocupando el puesto 75 del ranking ATP, tras un inicio de año complejo en las superficies rápidas de la gira oceánica, donde se despidió en la primera ronda del Abierto de Australia ante Hamad Medjedovic. El jugador nacido en 9 de Julio busca recuperar en Buenos Aires su mejor versión sobre arcilla, superficie en la que alcanzó el puesto 29 del mundo en 2024 y donde se siente más cómodo para desplegar su juego de fondo. El sorteo del cuadro principal ha determinado que Navone debute frente al estadounidense Emilio Nava. El encuentro está programado para este martes 10 de febrero en el Estadio Guillermo Vilas, en una jornada donde el apoyo del público local será fundamental para las aspiraciones del argentino. Nava, actual número 82 del mundo, representa un desafío técnico importante, aunque el historial y la especialidad de Navone en canchas lentas lo posicionan como un contendiente firme para avanzar a la segunda ronda.



La participación de Navone se suma a la de otros referentes nacionales como Francisco Cerúndolo, máximo preclasificado del certamen, y Sebastián Báez. Mientras el torneo avanza, la atención también se centra en las jóvenes promesas como Lautaro Midón, quien recientemente logró superar la fase de clasificación. Para Navone, esta edición del Argentina Open no solo representa la oportunidad de sumar puntos valiosos para escalar en el ranking, sino también la posibilidad de reafirmar su estatus como uno de los especialistas más peligrosos de la región sobre tierra batida.