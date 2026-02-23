Navone busca despegar en Chile

Mariano Navone se prepara para debutar este martes en el ATP 250 de Santiago de Chile, un torneo que representa una parada fundamental en el cierre de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. El nuevejuliense llega a tierras chilenas inmerso en una etapa de transformación profesional, marcada recientemente por la desvinculación de su entrenador de los últimos tres años, Andrés Dellatorre, y la búsqueda de nuevas respuestas tácticas y mentales en la cancha.

Navone hará su debut frente al checo Vit Kopriva, un rival con el que buscará desplegar la solidez desde el fondo de la cancha que lo llevó a posicionarse como una de las realidades más firmes del tenis sudamericano. Con Dante Gennaro acompañándolo en provisoriamente en esta nueva fase como coach, el jugador argentino afronta este encuentro con la presión de defender puntos importantes y la firme intención de estabilizar su rendimiento tras semanas de incertidumbre.



Tras un inicio de temporada con altibajos, incluyendo una eliminación temprana en el Argentina Open ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli y la derrota en el debut del ATP 500 de Río de Janeiro frente a Francisco Cerúndolo, Navone busca reencontrarse con su mejor nivel. Este torneo en Santiago se presenta como una oportunidad crucial para sumar confianza y puntos necesarios en el ranking, en un escenario donde históricamente los tenistas argentinos han logrado destacarse y dejar su huella.