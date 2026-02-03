Navone, baja en Rosario por un virus

La jornada inaugural del Challenger 125 de Rosario se vio sacudida por la noticia de que Mariano Navone, tercera raqueta del torneo y actual número 75 del ranking mundial, se vio obligado a retirarse de la competición antes de su debut debido a un cuadro febril causado por un virus.

La ausencia de Navone supone un duro golpe para la organización y los aficionados locales. El tenista de 24 años, quien supo integrar el top 30 mundial y debutó en la Copa Davis la temporada pasada, era la principal atracción del certamen. Sin embargo, su imposibilidad física abrió la puerta a Valerio Aboian, que como “lucky looser”, entró al cuadro principal del torneo quien tuvo su momento de gloria al vencer al brasileño Thiago Seyboth Wild, actual 198 del mundo en un partido memorable.

Su próximo obstáculo será el español Nikolas Sánchez Izquierdo, número 279 del ranking, quien llega tras un desgastante duelo a tres sets contra el argentino Andrea Collarini. Mientras Rosario lamenta la baja de su gran estrella, el torneo ha encontrado en la garra de Aboian un nuevo motivo para mantener a la grada expectante en lo que promete ser una semana de sorpresas en el circuito Challenger.