Por Juan Manuel Jara

Tan bien están las cosas en 9 de Julio, tan controlada tienen la situación que, quienes comandan los designios del Partido, estaban en la Ciudad de Buenos Aires mientras el Presidente del HCD- hombre de su espacio político, el primer concejal de la lista que encabezó Gentile – entregaba el cargo despues de un espiral de desaciertos propios, sin duda, pero varios por cuenta y orden de ellos. Ni siquiera estuvieron para bancarlo en este trago amargo, no solo para el mismo Bordone sino para todo el bloque oficialista.

La Intendente y el sombrio gestor detrás de toda esta gestión, Mauricio Vivani, prefirieron estar muy sonrientes, junto a su padrino político, Jorge Macri, que tiene una situación peleada de cara a las elecciones desdobladas en la Capital. Pero es su territorio (bueno, técnicamente, es de Vicente López pero….ok, dejémoslo ahi), su disputa, y sus problemas. Claramente no los de los nuevejulienses, a menos que vuelvan con soluciones para algunos del largo listado (y sumando) en el debe de esta indi-gestión (algunos heredados de la anterior, que son ellos mismo).

Verguenza, bronca y desconexión total. Acaban de mostrar lo que realmente les interesa. Están en Narnia, del otro lado del ropero. Imágenes como esta genera irritación, además de mostrar desconexión con la realidad y, nuevamente, el orden de prioridades que manejan.

Cómo le pedis a tu bancada, devaluada, desahuciada, sin poder de fuego desde hace tiempo, de la que entregaste una concejal por el affaire San Cayetano (que no era la cabeza que debia rodar), que acaba de perder la presidencia del Concejo, que te banque la parada cuando vos ni siquiera estás para apoyarlos, aunque más no sea moralmente, en un momento de entrega y rendición? Cómo le pedís a tus funcionarios que te apoyen cuando nunca salis a bancarlos con una conferencia de prensa y preferís hacer como que no pasa nada? Como evitás que no te manden al frente o se filtren más de un dato si tenés, además, una Jefa de Gabinete que genera muchísimo rechazo por sus actitudes altaneras (tal cual la describen quienes conviven a diario y la “padecen”) que debe ser la primera defensora de cualquier ataque a la Intendente y jamás, jamás, se la escucha decir una palabra sobre ningun tema? Eso si, está a pleno preparandose para los 21 k de 9 de Julio, comos se puede ver también en las redes. A ver, son funcionarios públicos, los más encumbrados en un entorno local complicadisimo y vienen, en continuado, de un primer año de gestion para el olvido. Tenes vecinos a los cuales representas y les tenes que brindar soluciones y vivis posteando actividades recreativas con una sonrisa. Desconectados de la realidad que les compete. Esta suerte de Triangulo de Amianto (porque nada les calienta, evidentemente), Gentile-Vivani-Rodriguez, está en en Narnia. Es lo que transmiten. Comunicación básica.

El lunes pasado cinco productores de la zona afectada por el agua lograron en una tarde más que cualquier atisbo de gestión Municipal en el último mes: reunión con el ministro de agroindustria bonaerense y el compromiso concreto de enviar en estos dias, 2 o 3 maquinas para dar una solución directa a los productores afectados que, por si no lo saben, también son vecinos, que son ciudadanos del Partido. Nada que no pudiese hacerse desde el Municipio. Tarea que debe hacer el Municipio. Pero no. Los primerearon. Tienen los reflejos de una babosa, el pique de un Citroen 2cv. Bronca, generan bronca y no se están dando cuenta. No la ven. Siguen en Narnia. Siguen en Instagram.

La Intendente Gentile y el operador Vivani traerán alguna solución concreta para los los productores anegados, para los baños del asilo de ancianos asi el lugar tiene la habilitación como corresponde (34 millones cuesta, nada para un Municipio) o un cronograma efectivo para mantener limpia toda la ciudad o un manual para empatia y compromiso con quienes depositaron su voto hace casi un año y medio? Saben que tienen un Municipio que no cumple con los servicios básicos en tiempo y forma? Saben que se les viene junio y van a tener que pagar el medio aguinaldo y que en abril los funcionarios cobraron con retraso? Queremos creer que sí, mínimamente. Alguna solución para comunicar en vivo, cara a cara a los nuevejulienese, no por un posteo de redes sociales. Si no, el viajecito a la Capi, a ver al tio Jorge, para qué fue? No habrá sido para ver donde se paran en este año electoral? No, seguro que no. Sería mucho.

Porque de este lado del placard, lo que les espera es cada vez más gente desilusionada y enojada ante la falta de respuestas y gestión y, sobre todo, falta de empatia. Lo minimo que le debes a alguien se la jugó por vos. Hay una máxima no escrita que estos hechos no hacen más que abonarla: en el PRO, por lo menos en la sucursal local, te usan y, cuando no hacés lo que te dicen, te sueltan la mano. Antes que se agarren la cabeza, les cuento que esto lo repiten militantes propios que lo sufrieron. Y la dirigencia confirma otra: no les interesa la gente. Cero empatia.

Otro dato de la irrealidad en la que viven es la victimización que exponen. El mundo contra mi. No me dejan. Autocrítica menos 10. Alguno reaccionará? Alguno saldrá a dar la cara? Alguno dará un paso al costado? Quizás en mayo, después de la elección en Capital o el lunes 28 de abril, el día despues de los 21k de 9 de Julio. Bah, depende que tiempo hagan.

Y una última cosa: Dónde está la Senadora provincial, “Male” Defunchio, en estos momentos en que los nuevejulienses necesitan de sus dirigentes más encumbrados? Estará en Narnia tambien? Arranquemos la busqueda por ahi…