Nancy Grizutti: “Si no participaba, probablemente corrían riesgo los aportes a los merenderos que asistimos”

Invitada al programa “Zona Cero” ( Somos 9 de Julio), la candidata a concejal en tercer lugar por Fuerza Patria explicó los motivos por los que hoy integra la lista que comanda Maria Elena Defunchio, con quien tuvieron una asperísima interna hace dos años, con acusaciones de fraude de por medio. Dice que ella representa a Axel Kicillof y que “estabamos dentro de Fuerza Patria o no participabamos”. Aseguró que probablemente, si no aceptaba, corrian riego los aportes a los merenderos que asiste su espacio con mercadería y alimentos, que incluye a unas 450 familias en todo el distrito. Y recordó un particular hecho ocurrido en el 2022 cuando siendo concejal presentó un pedido de informes por el mal estado de caminos y canales de la red vial y una concejal del PRO le dijo que “estaba hablando pavadas porque estaban en sequia”. Para escuchar atentamente.