Nafta: 16% de aumento y en el podio de las más caras

El panorama energético en la Argentina ha dado un giro drástico en el inicio de 2026. Lo que hace apenas unos meses era un mercado con precios moderados en términos de moneda extranjera, se ha transformado en uno de los escenarios más costosos para los consumidores de América Latina. Según los últimos relevamientos de precios en surtidor, el valor del litro de nafta en el país ha escalado posiciones hasta ubicarse entre los tres más caros de la región, un fenómeno impulsado por la convergencia de la inflación interna y la volatilidad del mercado petrolero internacional.

Por un lado, la administración actual ha avanzado en un proceso de liberalización de precios y actualización de los impuestos internos a los combustibles, que habían permanecido rezagados durante años. Por otro lado, la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio ha disparado el precio del barril de crudo a nivel mundial, obligando a las refinadoras locales a trasladar ese incremento a los precios finales para mantener sus márgenes de rentabilidad.

A mediados de marzo de 2026, el precio del litro de nafta súper en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano ya supera con creces la barrera de los 1,25 dólares, situándose solo por debajo de Uruguay y Chile en la comparativa latinoamericana. Esta cifra representa un salto significativo respecto al inicio del año, cuando la Argentina ocupaba el sexto lugar en la tabla regional. El impacto se siente con mayor fuerza en la nafta premium, cuyo valor ya ha perforado el techo de los 2.000 pesos por litro en diversas petroleras.

Para el bolsillo del ciudadano promedio, el impacto es directo y erosiona el poder adquisitivo de manera acelerada. Mientras que en países vecinos como Paraguay o Brasil los precios se han mantenido relativamente estables o con subas moderadas, en la Argentina la nafta ha subido casi un 16% en lo que va del mes. Esta dinámica no solo afecta a los automovilistas particulares, sino que genera un efecto cascada en los costos de logística y transporte de mercaderías, presionando aún más sobre el índice de inflación general que el gobierno intenta contener.

Los analistas del sector advierten que la presión alcista podría no haber terminado. A pesar de que la industria ha intentado absorber parte del shock externo reduciendo sus márgenes de refinación, la persistencia del crudo por encima de los 100 dólares el barril y la necesidad de continuar con el ajuste de los tributos internos sugieren que los surtidores podrían registrar nuevos incrementos en las próximas semanas.