Murió Cherquis Bialo, maestro de periodistas

El periodismo deportivo de Argentina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo este viernes 20 de marzo a los 85 años. La noticia, comunicada por su entorno cercano, pone fin a la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la comunicación en el Cono Sur, considerado por sus pares como un «maestro de periodistas».Nacido en Uruguay en 1940 pero radicado desde joven en Buenos Aires, Cherquis Bialo forjó un vínculo inquebrantable con el deporte que comenzó en el cuadrilátero. Aunque intentó una carrera como púgil, llegando incluso a entrenar con la leyenda Luis Ángel Firpo, su verdadero impacto llegaría a través de la palabra. En 1963 ingresó a la prestigiosa revista El Gráfico, publicación que bajo su dirección entre 1984 y 1990 se consolidó como la referencia absoluta del análisis deportivo en la región.

Su especialidad en el boxeo lo llevó a cubrir las veladas más importantes de la historia junto a colegas de renombre, pero su versatilidad le permitió dominar también la escena del fútbol. En la radio, lideró ciclos emblemáticos como «La Oral Deportiva», mientras que en la televisión de los años 90 se convirtió en un rostro familiar para la audiencia masiva como integrante del programa de debate «Tribuna Caliente».

Más allá de los medios, su carrera dio un giro institucional cuando asumió como director de Comunicación y vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante la gestión de Julio Humberto Grondona, Cherquis Bialo fue la voz oficial del organismo, navegando algunos de los años más complejos y mediáticos de la dirigencia deportiva nacional.

El legado del periodista fue reconocido con múltiples galardones, incluyendo cuatro premios Martín Fierro y el Premio Konex. Recientemente, en 2024, la Ciudad de Buenos Aires lo había distinguido como Personalidad Destacada, un último homenaje en vida a una carrera que definió el estilo y la ética de la crónica deportiva argentina durante más de seis décadas.