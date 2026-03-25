Mujeres sobrevivientes: criminales o víctimas?



En los últimos años, en Argentina, la lucha por los derechos de las mujeres ha ganado una visibilidad sin precedentes, especialmente a raíz del movimiento Ni Una Menos. La violencia de género, reconocida cada vez con mayor claridad como una problemática estructural, sigue generando un intenso debate sobre la justicia para las mujeres que, tras vivir años de abusos, se ven involucradas en delitos que tienen su origen en esa violencia. Este es un tema que cobra relevancia, no solo en el contexto argentino, sino también en otros países, como Estados Unidos, donde la Ley de Sobrevivientes de Oklahoma, aprobada en 2024, busca ofrecer una segunda oportunidad a mujeres condenadas por crímenes derivados de años de maltrato.

Un caso testigo es el de Lisa Rae Moss, una mujer que estuvo presa durante más de 30 años por la muerte de su esposo, quien, como ella misma relató en su testimonio, la sometió a abusos físicos, sexuales y psicológicos constantes. La nueva ley de Oklahoma permite que las mujeres que hayan sufrido violencia doméstica puedan solicitar una reducción de su pena si se demuestra que los abusos fueron un factor determinante en el delito cometido. Moss fue la primera en someterse a esta nueva posibilidad, y su testimonio de sufrimiento extremo ante el tribunal cuestionó si su condena a cadena perpetua, por un crimen cometido en el contexto de años de abusos, era justa.Moss no cometió el asesinato directamente, pero fue condenada por orquestarlo, bajo la acusación de haber pedido a su hermano que matara a su esposo. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que ella había participado activamente en el crimen, pero su defensa presentó pruebas de los abusos sufridos durante su matrimonio, lo que generó la duda sobre si su condena, en ese contexto, había sido proporcional. El testimonio de una experta en violencia doméstica que evaluó a Moss como una persona en “peligro extremo” por los abusos sufridos resultó determinante para que el juez le otorgara la libertad bajo la nueva ley.

El debate que se abre con la Ley de Sobrevivientes de Oklahoma tiene un claro paralelismo con lo que ocurre en Argentina. Si bien nuestro sistema judicial ha avanzado en el reconocimiento de la violencia de género, la pregunta persiste: ¿deben las mujeres que, después de años de sufrimiento, reaccionan de manera extrema frente a sus agresores ser tratadas como criminales o como víctimas? ¿Es justo que paguen por sus crímenes sin tener en cuenta el contexto de abuso que las llevó a esa situación?

El caso de Moss pone de manifiesto las tensiones entre justicia y compasión, entre castigo y redención. En Argentina, la aplicación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres y otros avances legislativos han sido un paso importante, pero aún persisten dudas sobre cómo abordar adecuadamente la situación de las mujeres que, tras sufrir violencia extrema, cometen delitos relacionados. El sistema judicial debería reconocer no solo los crímenes cometidos, sino también las circunstancias que los originaron. La justicia debe ser capaz de entender que, en muchos casos, el sufrimiento vivido por las víctimas no se detiene en el momento del crimen, sino que sigue marcado en sus vidas y, muchas veces, determina las decisiones que toman en circunstancias extremas.

Este es un dilema moral y ético que, tarde o temprano, Argentina también deberá enfrentar de manera más profunda. Si no lo hace, el riesgo de perpetuar una forma de violencia institucional, que olvida a las víctimas y se centra solo en los castigos, será cada vez mayor. Las mujeres como Lisa Moss merecen, por lo menos, una evaluación más humana de sus situaciones, entendiendo que el castigo no debe ser una condena sin fin, sino parte de un proceso de reparación y reintegración.