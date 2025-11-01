Milei-Macri : Volvieron las milanesas

El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos la noche del 31 de octubre para una cena íntima. Originalmente pautada para el mediodía, la misma habia sido pospuesta por el presidente.

Fue el primer encuentro cara a cara tras las elecciones y en un momento de reacomodamiento del Gabinete. Además de Milei y Macri, estuvo presente la hermana del mandatario, Karina, Secretaria General de la Presidencia.

La reunión, de dos horas de duración, buscó consolidar el diálogo político y el apoyo de Macri y del PRO para encarar la segunda etapa de reformas estructurales que incluyen la tributaria, la laboral y la previsional.

La cena coincidió con la oficialización de la salida de Francos, quien era visto como un mediador clave. El Presidente lo reemplazó con Adorni, argumentando la necesidad de renovar el diálogo político tras las elecciones.

Milei escuchó las críticas y sugerencias de Macri sobre la gestión, manteniendo una postura de valoración por su «generosidad». Sin embargo, existen tensiones internas en el Gobierno respecto a la integración de dirigentes del PRO, con figuras como Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich en contra.