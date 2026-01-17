Milei cantó en Jesús María

Pasada la medianoche, cuando el escenario principal del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María ya vibraba con la presencia del Chaqueño Palavecino, el presidente Javier Milei hizo una entrada inesperada. Rodeado por su custodia y acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el mandatario caminó entre el público y terminó protagonizando una escena tan llamativa como poco habitual: un dúo presidencial al ritmo de “Amor salvaje”.

La edición 2026 del festival celebra sus 60 años y tuvo, ante un anfiteatro colmado por unas 30 mil personas, un momento que rápidamente se volvió viral. Desde el escenario anunciaron su llegada —“Bienvenido Presidente de la Nación, Javier Milei”— y el jefe de Estado saludó desde el palco, firmó algunos autógrafos y tomó el micrófono.

“Gracias a la provincia de Córdoba, que es la que me ayudó a ser presidente”, lanzó Milei ante una multitud que respondió con gritos y aplausos. Acto seguido, pidió que Palavecino interpretara uno de sus clásicos. El Chaqueño aceptó, pero fue más allá: lo invitó a compartir la chacarera.

Aunque su gusto musical declarado es el rock, Milei no dudó. Subió al escenario y cantó junto al referente del folclore argentino. El resultado fue descontracturado y celebrado por el público, más por la escena que por la afinación. Con humor, el Presidente cerró su participación con una frase sincera: “Gracias por permitirme arruinar el tema”.

Al despedirlo, Palavecino pidió un aplauso para Milei “que se animó a cantar” y recordó que, desde el regreso de la democracia, conoció a todos los presidentes —Alfonsín, Menem, Kirchner y Cristina Fernández—, aunque destacó que con Milei tuvo una experiencia distinta: “Fue el único que se subió a cantar”.

La postal del Presidente compartiendo escenario con el Chaqueño fue uno de los puntos más altos de la noche y se sumó a la tradición de un festival que mezcla música, identidad popular y política, aun cuando no figure en el programa oficial.

Tras su paso por Córdoba, Milei tiene previsto viajar hoy sábado por la mañana a Paraguay para participar de una nueva cumbre del Mercosur, donde los cancilleres del bloque firmarán el acuerdo comercial con la Unión Europea. Luego, la gira continuará en Suiza: el Presidente será uno de los oradores del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero. Del folclore al escenario global, Milei cerró la noche cordobesa con una imagen atípica, pero funcional a su estilo: mostrarse cercano, provocar y, esta vez, animarse a cantar