Miércoles con paro que complica aun más la recolección

Sobre llovido mojado para la gestión municipal que ya anunció que, por el paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con alcance provincial, hoy miércoles el servicio de recolección de todo tipo de residuos se verá limitado o anulado. Esto agrava la situación de la prestación de este servicio que, desde hace dos semanas, sin paro alguno, viene teniendo importante deficiencias.

Ejemplo, ayer martes, y después de dos semanas de ausencia, recien se recolectaron los reciclables en Zona 2 y de forma despareja. Pero, en esa misma zona, los residuos comunes, las bolsas sacadas el lunes a la noche hoy miércoles aun seguían en los canastos.

Con un camión recolector de reciclados aun en taller (segun pudimos saber, ayer recien se puso en marcha), los de basura exigidos por demás y esperando la llegada esta tarde del gobernador Kicillof para que libere el flamante camión furgón (que hace días que ya está entre nosotros, guardado) que le obsequia al municipio, pueda entrar en acción rápidamente. Trabajo va a tener.

Miércoles de paro, flota raleada y lluvia intensa, vecino, vecina, hoy no saque nada.