Mesa de trabajo para enfrentar las inundaciones

El Municipio de Nueve de Julio, encabezado por la Intendente María José Gentile, se reunió en la Dirección Provincial de Hidráulica para abordar la problemática de las inundaciones. La mesa de trabajo, que se acordó en un encuentro previo, estuvo integrada por funcionarios municipales y provinciales, productores rurales y entidades agropecuarias y profesionales.

Colaboración y priorización de tareas

Durante el encuentro, la Intendente presentó un informe detallado sobre los trabajos que se están realizando en el distrito para mitigar la emergencia hídrica. A partir de esta información, se definieron las prioridades de acción de manera conjunta. Por su parte, los representantes de los productores y de las entidades del sector agrario también expusieron su análisis de la situación de canales y caminos rurales. El objetivo de la reunión fue coordinar acciones concretas en el territorio y llegar a un consenso para optimizar los recursos.