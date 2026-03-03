Mercados y el impacto del conflicto de Medio Oriente

Los mercados internacionales arrancaron marzo bajo un clima de tensión extrema. Las bolsas de Europa y Asia profundizaron este martes su tendencia negativa, en simultáneo con una nueva escalada del petróleo y del gas natural, en el marco del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El impacto de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias del régimen iraní volvió a trasladarse de inmediato al tablero financiero global. En Europa, las principales plazas operaron en rojo: París cedió 2,15%, Fráncfort 2,78%, Milán 3,21%, Londres 2,02% y Madrid 3,56%. El Euro Stoxx 50 retrocedió 4%, mientras que el Ibex 35 acumuló su peor desempeño en once meses, con una pérdida superior a los 1000 puntos en apenas dos jornadas.

En Asia, la dinámica fue similar. Tokio cerró con una caída de 3,06%, Hong Kong retrocedió 1,23% y Seúl se desplomó 7,24% tras retomar operaciones luego del feriado del lunes. La reacción fue inmediata: el riesgo geopolítico volvió a convertirse en el principal determinante de precios.

Energía en alza: el estrecho de Ormuz como factor crítico

En paralelo, el mercado energético volvió a encenderse. El petróleo avanzó hasta 6% después de que Irán confirmara el bloqueo del estrecho de Ormuz, corredor estratégico por el que circula cerca del 20% del suministro mundial de crudo.

El barril de Brent —referencia europea— se ubicó en torno a los US$82, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) trepó 5,32% hasta los US$75. La prima de riesgo geopolítico volvió a incorporarse con fuerza en las cotizaciones.



El gas natural mostró aún mayor sensibilidad. En Europa, los precios escalaron 30% este martes, tras haber saltado 40% el lunes, luego del cierre en Qatar de una planta de GNL que representa aproximadamente el 20% del suministro marítimo global. Los contratos TTF negociados en Países Bajos superaron los 57 euros por MWh, casi el doble que hace un mes.

Criptomonedas: refugio o activo de riesgo

El impacto también alcanzó al universo cripto. Analistas del sector coinciden en que episodios de alta tensión internacional suelen generar un shock inicial de volatilidad, con ventas rápidas y movimientos defensivos hacia el dólar. Sin embargo, tras el temblor inicial, el mercado mostró señales de recomposición. Bitcoin volvió a posicionarse por encima de los US$69.000, en un contexto donde algunos inversores vuelven a verlo como activo de cobertura frente a la incertidumbre financiera global.

La lectura de fondo es más amplia: la volatilidad dejó de ser un episodio aislado para convertirse en el nuevo estándar del sistema financiero internacional. El petróleo suma una prima geopolítica cada vez que se tensiona Medio Oriente; las criptomonedas reaccionan con movimientos bruscos pero rápidos reacomodamientos; las bolsas oscilan al ritmo de cada anuncio diplomático o militar.

En un escenario donde el riesgo es la variable dominante, los mercados operan con la vista puesta no sólo en los balances empresariales o en las tasas de interés, sino en el mapa geopolítico. Y ese mapa, por ahora, sigue en llamas.