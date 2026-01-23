Mercados: Jornada optimista, aunque con cautela

La economía argentina cerró este jueves 22 de enero de 2026 con señales de optimismo que no se veían en meses. En una jornada marcada por un retroceso generalizado en las cotizaciones del dólar y un repunte de los activos locales, los inversores parecen haber reaccionado favorablemente a la disciplina fiscal del Gobierno y a un contexto internacional más distendido tras el Foro de Davos.

El mercado cambiario fue el protagonista del día con una caída coordinada en todas sus variantes. El dólar «blue» o informal retrocedió hasta los $1.495, mientras que el dólar oficial en el Banco Nación también cedió posiciones para cerrar en $1.450. Esta baja se replicó en el segmento mayorista, que perforó la barrera de los $1.430, reduciendo la brecha cambiaria y otorgando un respiro a la autoridad monetaria. El Banco Central aprovechó el clima de calma para adquirir US$ 80 millones, elevando sus reservas internacionales por encima de los US$ 45.000 millones.

En la City porteña, el optimismo se tradujo en cifras históricas para la renta variable. El índice S&P Merval alcanzó su nivel más alto en un mes medido en dólares, impulsado especialmente por el sector de telecomunicaciones y bancos. Acciones como las de Telecom Argentina se dispararon más de un 10% tras el anuncio de acuerdos estratégicos locales, mientras que en Wall Street los certificados de empresas argentinas (ADR) mostraron subas de hasta dos dígitos, contagiados por el buen humor de las bolsas neoyorquinas.

Este entusiasmo también se trasladó a los títulos de deuda pública. Los bonos soberanos en dólares registraron alzas consistentes, lo que permitió que el Riesgo País, el indicador que mide la sobretasa que paga Argentina para financiarse, perforara el piso de las 600 unidades para situarse en torno a los 550 puntos básicos. Se trata de su nivel más bajo en siete años y medio, reflejando una mejora en la percepción de solvencia del país frente a sus compromisos internacionales.

A pesar de las cifras positivas, los analistas mantienen la cautela debido a señales mixtas en la economía real, como la reciente desaceleración en el consumo de supermercados. Sin embargo, para los operadores financieros, este jueves representa un punto de inflexión donde la escasez de liquidez en pesos y la estabilidad del frente externo han logrado, al menos por ahora, neutralizar las presiones sobre el tipo de cambio.