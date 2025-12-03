Mercados: Dólar estable y Bolsa inquieta

La jornada financiera del segundo día de diciembre se caracterizó por un mercado de cambios con cotizaciones estables y un índice bursátil volátil. El dólar oficial minorista en el Banco Nación cerró en $1.480,00 para la venta, con un leve avance de $5,00. En el segmento mayorista, el tipo de cambio de referencia finalizó en $1.460,00.

En el mercado paralelo, el dólar blue mantuvo su cotización en $1.445,00 para la venta, permaneciendo sin cambios respecto al cierre anterior. Los dólares financieros, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL), operaron con ligeras bajas. El MEP se ubicó en $1.479,00 y el CCL cerró en $1.522,00.

En el ámbito bursátil, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo una jornada con volatilidad y cerró con una corrección, cediendo aproximadamente un 0,6%. Por su parte, los bonos soberanos en dólares (Globales y Bonares) mostraron una tendencia positiva, con alzas promedio cercanas al 0,4%. Finalmente, el Riesgo País se mantuvo en un rango estable, alrededor de los 648 puntos básicos.