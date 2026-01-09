Mercados: cierre con calma y miradas prudentes

El gobierno de Javier Milei ha logrado superar este viernes uno de los desafíos financieros más determinantes de su gestión al confirmar el pago de compromisos de deuda externa por un total de 4.230 millones de dólares. La operación, que se concretó en el cierre de una semana marcada por la expectativa de los mercados internacionales, despeja momentáneamente el riesgo de un cese de pagos y consolida una tendencia de estabilidad en las paridades cambiarias bajo el nuevo régimen de bandas de flotación.

En los mercados, la reacción fue de un cauto optimismo que se reflejó en una nueva caída del riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan descendió hasta los 566 puntos básicos, alcanzando niveles que no se registraban desde mediados de 2018. Esta mejora en la percepción crediticia de la Argentina fue acompañada por un repunte en la cotización de las acciones de empresas locales, con el índice S&P Merval operando con una subida del 2% y una destacada performance de los bancos argentinos en la bolsa de Nueva York.

El mercado de divisas también mostró signos de calma operativa. El dólar oficial cerró la jornada en 1.490 pesos para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar informal o «blue» retrocedió hasta los 1.505 pesos, acumulando una baja de 25 pesos en comparación con el cierre de la semana anterior. Esta convergencia ha reducido la brecha cambiaria a mínimos históricos, lo que los analistas atribuyen a la mayor capacidad de intervención del Banco Central y al ingreso de divisas provenientes del sector exportador.

Pese al éxito inmediato de la jornada, economistas y observadores internacionales advierten que la estrategia de financiamiento a corto plazo traslada una carga significativa de vencimientos hacia 2027. La mirada de los inversores se centra ahora en la capacidad del gobierno para volver a los mercados voluntarios de crédito sin depender de préstamos garantizados, un paso que consideran fundamental para sostener el crecimiento económico en el mediano plazo y normalizar definitivamente el flujo de capitales.