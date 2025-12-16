16 Dic 2025
Medallas con gusto a queso

Gran perfomance de La Blanqueada en una competencia internacional de quesos que le permitió traerse para 9 de Julio dos medallas, diplomas, aplausos y besos. Una exultante Lucía Secreto, ingeniera en alimentos y responsable de calidad de la empresa local, contó en “Agro 9 Radio” los detalles de la participación en el “World Cheese Awards” que se realizó en la ciudad suiza de Berna, en donde el Sardo obtuvo medalla de Plata y el Gouda la de bronce, resultando una enorma satisfacción para La Blanqueada.
Lucía contó que el Gouda es una variedad que “nos viene dando grandes satisfacciones” y explicó las condiciones en las cuales participaron del certamen. Con el Parmesano quedaron a un punto de medalla, “un montón para una primera experiencia de competencia”. Secreto marcó la importancia de estos reconcimientos que marcan los altos niveles de calidad con los que están trabajando y resalto que es un logro de todos los que conforman el equipo de La Blanqueada. Una entrevista con aromas queseros y a triunfo.

 

 

