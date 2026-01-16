Maymun abre el año en Food Boulevard

Este sábado en Food Boulevard primera presentación del año para “Maymun”, banda local con gran crecimiento en los últimos años. Juani Galiano en voz, las guitarras de Manuel Buceta y Martín Barreto y una dupla rítmica que “asegura el cero en el arco propio” conformada por Pablo Conti en bajo y Agustín Sánchez en batería. Ellos son los cinco jinetes del rock que ya están con los últimos ajustes de su incursión por el estudio de grabación en Junín en donde metieron cinco temas que ya están casi (para algunos integrantes de la banda no hay “casi”) listos. Uno de ellos, dedicado a Messi. Pablo, Agustín y Juani estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) anticipando detalles de la presentación , contando los pormenores de la grabación en estudio y adelantando la agenda de la banda para estos primeros meses del año.