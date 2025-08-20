20 Ago 2025
Matias Lossino: «La Telemedicina tiene beneficios en lugares de difícil acceso por distancia»

Matías Lossino, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda. explicó que la telemedicina facilita el acceso a los servicios de salud y a una atención médica integral de calidad y también permite acercar la asistencia y las redes de apoyo a poblaciones en áreas aisladas y dispersas.

Lossino también expresó que la modalidad proporciona comodidad ya que los pacientes pueden realizar una consulta médica desde su casa. Evita los desplazamientos innecesarios para enfermos y familiares, recibiendo atención sanitaria sin moverse de su domicilio. Pero también es una posible solución para personas con diversidad funcional, envejecimiento y enfermedades crónicas. Es acercar la salud a quienes lo necesitan. Y también remarcó la disponibilidad de especialistas, ya que, gracias a la atención médica remota, el déficit de especialistas en determinadas áreas geográficas no es un problema. Un paciente que vive en una zona rural, por ejemplo, puede acceder a una consulta con un especialista en particular. Y enfatiza que “la cooperativa hace más hincapié en el balance social que en el económico”.

