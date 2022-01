Más de 260.000 jóvenes se inscribieron en las becas «Progresar»

El número de inscriptos ya alcanzó a 266.437 chicas y chicos de 16 y 17 años para la ampliación del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) que tiene como condición la matriculación escolar, la asistencia regular y el rendimiento académico. De los mismos, 255.593 asisten actualmente a la escuela; mientras que 10.844 retomarán sus estudios con esta beca. Esta política educativa, que ya lleva una inversión anual de $70.000 millones, pretende mejorar las condiciones para el sostenimiento de las trayectorias pedagógicas de estudiantes de escuelas secundarias que necesitan fortalecer aprendizajes y finalizar la educación obligatoria.

El titular de la cartera educativa nacional, Jaime Perczyk, expresó “para una Argentina que quiere ser más justa y federal, es necesario una educación pública de calidad, y nosotros como Estado somos los primeros responsables de que las y los estudiantes estén en la escuela, recuperen aprendizajes y terminen sus estudios. Hoy estamos invirtiendo en una política educativa que tiene por objetivos mantener la presencialidad plena y solucionar los problemas que tuvimos y tenemos. Por eso, hemos ampliado las becas Progresar hasta los 16 y 17 años. Somos un gobierno que gestiona una política protectora de los derechos de las chicas, los chicos y sus familias”.

Con el objetivo de garantizar las herramientas de amparo social a las juventudes; reforzar su acompañamiento en materia de ingresos; promover políticas públicas que faciliten la posibilidad de continuar las trayectorias educativas a aquellas y aquellos que quieran formarse profesionalmente; finalizar su educación obligatoria o el estudio de una carrera de nivel superior; entendiendo que en el fortalecimiento del desarrollo y la potencia de las y los jóvenes radica el futuro de nuestra sociedad, el Estado nacional creó el Fondo Fiduciario Público con fondos del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas para financiar las distintas líneas de acción que conforman el Progresar.

Las y los aspirantes tienen tiempo de inscribirse hasta el 31 de enero de 2022, en el sitio web de Progresar. Los requisitos para aplicar a la beca son: tener entre 16 y 17 años; ser argentino nativo o con una residencia en el país no inferior a dos años y que el ingreso del grupo familiar al que pertenece la o el estudiante no supere tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil. El monto de la beca es de $5.677, se anualiza en 12 cuotas e incluye un plus de conectividad y su duración es de un máximo de 2 años.

La confirmación de la inscripción se realizará en el inicio escolar entre el 1 de marzo y el 30 de abril, donde las instituciones educativas certificarán la asistencia de las y los estudiantes.

El programa tiene también una dimensión de fortalecimiento institucional y otra pedagógica, dado que el Ministerio de Educación de la Nación aportará equipamiento tecnológico a las escuelas y financiará tutorías docentes para acompañar a los jóvenes.

(InfoGEI) Mg