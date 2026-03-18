Martín Etchepare, sin filtro y sin VTV

El secretario gremial de ATE 9 de Julio, Seccional Junín, Martín Etchepare, tuvo críticas a la gestión municipal y a la cobertura ‘oficialista’ referida a una entrevista en otro medio. En diálogo con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), también se refirió a la inflación, “mentirosa” la calificó, al enojo popular y a la lucha por paritarias justas. Y a propósito de la llegada a 9 de Julio de la Unidad móvil de la VTV describió la crisis de los vehículos municipales que no cuentan con la misma.

Sobre la mesa salarial a constituirse en los próximos días expresó: “aunque sabemos que lo que marca el Indec es mentiroso, están obligados a pagar el índice de inflación mínimo que da el mismo y a su vez se tratará el tema de la indumentaria y de las herramientas de trabajo y de las condiciones en que están, me refiero a los vehículos municipales que ninguno tienen la VTV” y amplió la acusación de ese escenario a los camiones y fue categórico al expresar “ninguno la tiene”.

Etchepare también interrogó “¿quién es responsable de que los camiones salen con pocos frenos, sin la VTV hecha, se caen a pedazos, los chicos se lastiman, hay varios que están con ART. Hay un montón de circunstancias mentirosas que no se pueden callar”.