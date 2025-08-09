9 Ago 2025
2.8 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Mario Oyanguren: «Pareciera que (en las autoridades) no hay conciencia real de la situación»

Afectado pero con la inquietud permanente de buscar soluciones a como dé lugar, Mario Oyanguren prácticamente expresó la desazón que hoy tienen los productores y trabajadores del ámbito rural, como asi también vecinos de las localidades, ante la cada vez mayor presencia del agua en el distrito y las pocas señales de acción de las autoridades. A cinco meses de haberse desatado la crisis del agua, Oyanguren estuvo en el programa «Zona Cero» (Somos 9 de Julio) y contó los sinsentidos con los que se encuentran los afectados en el medio de una situación que, paradojicamente, a las auoridades solo parece importarle el cobro de la tasa de manetenimiento de caminos y canales, en un red inundada.

Últimas noticias

Localesadmin -

Cantá con el Coro

Cristian Medina es músico, cantante, profesor, dirigió muchos años el "Coro Polifónico" de nuestra ciudad. Pero ahora está armando...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra