Mario Oyanguren: «Pareciera que (en las autoridades) no hay conciencia real de la situación»

Afectado pero con la inquietud permanente de buscar soluciones a como dé lugar, Mario Oyanguren prácticamente expresó la desazón que hoy tienen los productores y trabajadores del ámbito rural, como asi también vecinos de las localidades, ante la cada vez mayor presencia del agua en el distrito y las pocas señales de acción de las autoridades. A cinco meses de haberse desatado la crisis del agua, Oyanguren estuvo en el programa «Zona Cero» (Somos 9 de Julio) y contó los sinsentidos con los que se encuentran los afectados en el medio de una situación que, paradojicamente, a las auoridades solo parece importarle el cobro de la tasa de manetenimiento de caminos y canales, en un red inundada.