Mariano Navone, el título en Punta Cana y el factor Mancini





Recién llegado a Miami, ciudad en la cual disputará desde hoy el Master 1000, Mariano Navone tuvo la gentileza de contestar el teléfono de “Supernova Deportivo” (Supernova 97.9) para contarnos los detalles de la conquista en República Dominicana. También nos comentó acerca del vínculo con Alberto Luli Mancini, su nuevo entrenador, y el trabajo que están realizando.

El domingo, Mariano Navone le ganó al italiano Mattia Bellucci 7-5, 6-4 en la final del Challenger 175 de Cap Cana y levantó por novena vez un trofeo de la categoría. Además, conquistó por primera vez un torneo en cemento, superficie en la que no ganaba un partido oficial desde agosto del año pasado.



Como consecuencia del campeonato en Cap Cana, Navone subió 18 puestos en el ranking de la ATP y quedó en el casillero número 61. En el Masters 1000 de Miami, hoy jueves enfrentará en la primera ronda al georgiano Nikoloz Basilashvili (finalista de Indian Wells 2021 y ex top 16 del mundo), que viene de superar la qualy.