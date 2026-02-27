Mariana Barbitta, la abogada de las causas difíciles

Mariana Barbitta es una destacada abogada penalista, profesora de Derecho Penal de la UBA y presidenta de AMPA (Asociación de mujeres penalistas de Argentina) y, entre otros casos resonantes, ha asumido la defensa del ex presidente Alberto Fernández en la causa por presunta corrupción en la contratación de seguros. Actualmente es la representante legal de los particulares damnificados en la causa judicial que investiga presuntas maniobras fraudulentas en la empresa Juan Fermín Fullana S.A. representante legal de los particulares damnificados.

Entrevistada en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) respecto al caso Fullana expresó la letrada expresó que “la verdad es que estamos deseosos y deseosas de arrancar un juicio oral, público y contradictorio, donde se discute el uso de documento privado falso y una estafa hacia una familia reconocida, a una familia de trabajadoras y trabajadores, a una familia de bien. Que además tiene como núcleo, si ustedes revisan la imputación, como protagonista al tío de una de las damnificadas, con dos abogados de la localidad, dos profesionales de la matrícula, con lo cual la intensidad del caso, comienza a crecer en niveles realmente increíbles porque, justamente, si hay algo que quienes ejercemos la profesión creemos que la importancia radica en un litigio penal respetuoso de las garantías, un litigio penal donde se pueda escuchar a la víctima, donde claramente no podemos utilizar nuestras herramientas profesionales en pos de defraudar la confianza de las personas. Con lo cual este es un caso que tiene mucho impacto porque pocas veces advertimos que profesionales del derecho van a juicio oral”.

Luego aclaró que la fecha del juicio oral público y contradictorio será el próximo 21 de abril “donde estaremos presente en sala de audiencia reclamando justicia y reparación” y agregó que “estamos ante un caso muy importante para la localidad, muy importante inclusive para la Justicia de la provincia de Buenos Aires”.

También, la doctora Barbitta expresó: “la familia Fullana, cuando se los conoce y conversa con ellos, son personas de trabajo, de absoluta honorabilidad y que se han visto engañado y engañadas y esta situación de la ruptura de confianza en ámbitos familiares es realmente muy, muy grave”.

Consultada sobre si cabe la inhabilitación profesional de los abogados mencionados por ella en la entrevista (Sergio Mugica y Federico Raimundo Obietta) respondió: “Hay una cuestión en el tipo penal que no dice ‘el abogado’, sino que cualquier persona puede cometer este uso de documento falso, privado o de estafa, cualquiera puede hacerlo, pero se agrava la conducta cuando interviene -en relación a este suceso- profesionales del derecho. El Colegio de abogados de Mercedes, de 9 de Julio y de alrededores van a tener que resolver. Están esperando este caso. Inclusive hay un sumario abierto y se está esperando esa decisión para actuar”.

Finalmente se refirió a uno de los casos judiciales de mayor repercusión mediática ya que la doctora Barbitta es la abogada defensora del Dr. Alberto Fernández en la causa de seguros.

