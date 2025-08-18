Maria José Gentile: «Lo ocurrido con el Semanario no ha sido una sola situación, sino un cúmulo de ellas»

La intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, estuvo en Temprano para todo (Supernova 97.9) contando detalles de la reciente visita del gobernador Axel Kicillof, inaugurando la Sala de alta complejidad del Barrio Alborada y la entrega de una ambulancia y dos patrulleros.

La jefa comunal defendió la inclusión de funcionarios en la lista de candidatos a concejales de Somos 9 de Julio para el próximo 7 de septiembre; minimizó las denuncias penales en su contra desde el bloque de La Libertad Avanza y argumentó sobre las dificultades para encarar la crisis hídrica y que afecta a casi todo el distrito. Sobre la Sala recién inaugurada anticipó que su puesta en marcha definitiva demorará quince días aproximadamente. Y marcó su desagrado con la postura de Semanario Extra: “el medio ha tenido observaciones con clara intencionalidad maliciosa”.