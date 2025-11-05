Marcos Lenn, noche de blues, rock y country en Food

Eximio guitarrista, buen cantante, Marcos Lenn es un inclasificable de la música ya que se mueve comodamente entre distintos estilos. A mitad de este año estuvo por segunda vez en 9 de Julio acompañando a Claudio Gabis. Y este jueves vuleve para presentarse en modo solista y acústico en Food Boulevard recorriendo diferentes canciones del rock, el blues y del country. Marcos dialogó con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) en la previa de su tercera vista a estas tierras.