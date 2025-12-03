Manuel Adorni redefine la Jefatura de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a trazar su propio camino en la administración con una reconfiguración clave en su equipo: Aimé “Meme” Vázquez será la nueva vicejefa de Gabinete. Este movimiento representa no solo un cambio de nombres, sino también un giro estratégico en la gestión del gobierno, con un claro foco en la comunicación política.

El nombramiento de Vázquez pone fin a la etapa de José Rolandi como vicejefe, quien había permanecido en el cargo desde diciembre de 2023, tras la salida de Nicolás Posse, en una serie de ajustes que también involucraron a Guillermo Francos, quien finalmente fue expulsado. La permanencia de Rolandi, inicialmente respaldada por el sector vinculado a Posse, no fue suficiente para garantizar su continuidad en el esquema de Adorni, quien prefiere avanzar con un equipo propio para encarar la segunda fase del gobierno.

Vázquez, especialista en comunicación política y estrechamente vinculada al PRO, asume ahora un papel central en la estructura del Gabinete. Su designación refleja una estrategia clara de Adorni para fortalecer la coherencia comunicacional y la imagen institucional de su gestión. A lo largo de su carrera, Vázquez se ha destacado por su capacidad para articular mensajes políticos y gestionar la relación con los medios, lo que la convierte en una pieza clave para un gobierno que necesita consolidar su narrativa pública. En su historial, destaca su paso por distintos organismos públicos, como el Ministerio de Educación y la Vicejefatura de Gobierno porteña, en tiempos en los que Diego Santilli estuvo al mando. Aunque el cargo formal aún no ha sido anunciado, ya desempeñaba funciones como una especie de “mano derecha” del vocero presidencial, lo que le otorga una sólida base de experiencia en la gestión de la comunicación gubernamental.

Con este nombramiento, Adorni también concreta una reestructuración interna dentro de su Jefatura de Gabinete. A su lado, quedarán figuras clave como Javier Lanari, quien se encargará de las Secretarías de Prensa y Comunicación, y Daniel Scioli, quien continuará al frente de la Secretaría de Ambiente y Turismo. También se consolidan otras áreas estratégicas, como Innovación, Ciencia y Tecnología, y Asuntos Estratégicos, además de las Subsecretarías de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, todas bajo la órbita de Adorni.

Una pieza interesante en la figura de Meme Vázquez es su conexión con el mundo empresarial, particularmente a través de su relación con Luis Betnaza, quien fue un referente del sector industrial y financiero de la Argentina al haber operado durante décadas para Techint, uno de los conglomerados empresariales más poderosos del país. Vázquez, además, es nuera de Betnaza, lo que le ha permitido establecer una red de contactos de alto nivel en el ámbito económico. En 2023, junto a su esposo Luis Betnaza Jr., fundó Magma Sinergia SRL, una firma dedicada al marketing tradicional, digital, publicidad, desarrollo de software, telecomunicaciones y comercialización. Esta incursión en el ámbito privado resalta la capacidad de Vázquez para moverse entre los intereses públicos y privados, lo cual podría ser clave para entender su rol dentro del Gabinete.

La designación de Vázquez no es solo un cambio de caras, sino una clara declaración de intenciones por parte de Manuel Adorni: construir un equipo fuerte, con experiencia en la gestión comunicacional y con estrechos vínculos en el sector privado, para afrontar los desafíos de una segunda etapa de gobierno que se perfila compleja, tanto en lo político como en lo económico. La incógnita ahora es si esta reconfiguración será suficiente para afianzar la imagen del gobierno y resolver los desafíos de gobernabilidad que, a medida que avanzan los meses, se van tornando cada vez más urgentes. El equipo de Adorni no solo tendrá que lidiar con las tensiones internas, sino también con un contexto económico que exige respuestas rápidas y eficaces. Y en este sentido, la figura de Aimé “Meme” Vázquez podría ser un activo fundamental para darle al gobierno la coherencia comunicacional que necesita para atravesar las turbulencias del presente.