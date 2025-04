por Juan Manuel Jara

En conferencia de prensa, la Intendente Gentile anunció cambios en su Gabinete: la incorporación de Federico Aranda como Secretario de Gobierno, la eliminación de la Jefatura de Gabinete y el pase de Joselina Rodríguez a la subsecretaria de Hacienda. En una situación interna de mucha ebullición política, los anuncios buscan un efecto de refrescar una gestión que viene torpedeada por todas la bandas. Y más allá de las sonrisas y los deseos de buenas intenciones de trabajar mancomunadamente con todo el espectro político (muchas veces enunciado, pocas veces concretado) hay que hacer varios análisis para lo que, en el fondo, parece un manotazo de ahogado.

Finalmente, después de 9 meses de estar vacante, a raíz de varios rechazos de algunos consultados, el Municipio vuelve a contar con un Secretario de Gobierno. Literalmente un parto, después de la salida de Víctor Altare allá por julio del año pasado. El cargo es el más importante después del de Intendente, porque del mismo depende prácticamente todo el organigrama municipal. Además es un puesto político. Federico Aranda demostró habilidad para Guardia Urbana y también en Tránsito, pero manejar todo el Municipio es otra cosa.

Será un desafío en una situación que está al rojo vivo, externa e internamente. Y es un puesto político. A Aranda no se le conoce militancia o experiencia en ese campo. Quizás su elección tenga que ver con eso. Una lectura es que, finalmente, consiguieron alguien que, despues de varios (varios!!) rechazos, aceptase poner la cabeza. A la militancia del PRO, que ya tenia a la gestión entre ceja y ceja, esta designación no cayó nada bien. Una de las falencias es la falta de una figura política, una que sea potable, que ayude a parar la cosa y no siga echando nafta al fuego, como les viene pasando a nivel municipal y en el HCD. Con todo esto, ¿Federico Aranda es el indicado?

Algunos por lo bajo, otros abiertamente, celebraron el “descenso” de Joselina Rodríguez. Anunciada la eliminación de la Jefatura de Gabinete (puesto que había sido reflotado en el ultimo año de Barroso para empezar a mostrar electoralmente a Gentile), en principio parecía que JR volvía al llano. Pero no. La ahora ex Jefa de Gabinete es la flamante Subsecretaria de Hacienda. Figura controvertida para propios y ajenos, termina siendo corrida de un lugar para el que, evidentemente, no tuvo el entrenamiento necesario pero si el apoyo irrestricto de su mentor, Mauricio Vivani, pero que generaba incomodidades y rispideces. Por eso la lectura es “salí del reflector, de la primera plana”. Una suerte de “te saco para cuidarte”, pero “seguís estando en el equipo”…con los beneficios del caso, obviamente.

Por último, comunicacionalmente, el convocar a las 12 del mediodía a una conferencia de prensa para las 14hs, en el último momento previo a los feriados y asuetos de Semana Santa, fue casi como tirar una bombita de olor en un cuarto y cerrar la puerta con llave. Para el lunes ya todo perdió fuerza. Alguien dijo todo esto es “100% Chueco”…y no se refería a Suar, sino a otro gran armador de ficciones, el escritor de una tira que no levanta en el rating. Veremos si los cambios en el casting ayudan.

Imágenes de Suma Play