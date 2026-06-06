Malis: «Me preocupa que repitamos los mismos errores que criticamos»

Teniendo en cuenta la nota en este medio de hace dos días (Ver: “Massa mandó a su tropa a caminar la Cuarta” https://www.semanarioextra.com.ar/massa-mando-a-su-tropa-a-caminar-la-cuarta/) entrevistamos en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) a Sebastián Malis uno de los dirigentes aludidos en la misma y referente del Frente Renovador en 9 de Julio junto al presidente del Consejo Deliberante local, Esteban Naudín. Sergio Massa había establecido que sus dirigentes de la Cuarta Sección electoral acrecentaran sus visitas en cada lugar de los distritos donde pertenecen y activaran esas recorridas teniendo en cuenta el futuro electoral de 2027.

Malis amplió esos detalles: “Participé en reuniones organizadas por Sergio Massa con referentes de cada localidad de la cuarta sección, donde se está trabajando en construir una nueva alternativa política frente al modelo Milei. Massa busca generar consensos, asumiendo errores del pasado y apostando a sumar, no a dividir, manteniendo un rol de equilibrio entre los distintos espacios internos – Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora-. La política está en revisión y debemos enfocarnos en las coincidencias para enfrentar a La Libertad Avanza, que es nuestro rival político hoy. El PRO no es una alternativa real. Massa es autocrítico y sigue construyendo desde su experiencia”.

También expresó: “Reconozco la lucidez y madurez política de Sergio Massa, su capacidad de análisis y su rol clave al asumir responsabilidades difíciles en un contexto adverso, aunque sin lograr cumplir las expectativas sociales. Hoy su función es construir una alternativa para el peronismo, no exponerse mediáticamente ni disputar protagonismo, sino aportar desde su experiencia. En el plano local, el Frente Renovador no fue convocado por la lista de La Cámpora y de la Unidad Básica ‘Juan Domingo Perón’ aunque si recibimos la invitación del llamado Movimiento Justicialista Nuevejuliense, pero decidimos mantenernos al margen de internas que no suman ni construyen. Lamento la falta de internas y la persistencia de prácticas de la vieja política, que ya no tienen lugar; necesitamos autocrítica y nuevas formas de construcción política”.



Repasando los últimos acontecimientos partidarios y la interna frustrada, Malis dijo: “No logramos construir una alternativa porque las candidaturas se impusieron desde arriba, sin legitimidad ni procesos internos, lo que genera divisiones y falta de representatividad. Me preocupa que repitamos los mismos errores que criticamos, deslegitimando a compañeros y perdiendo el eje de la discusión. El peronismo debe dejar de medir quién es más peronista y enfocarse en construir una alternativa amplia, porque hoy hay dos modelos en disputa y tenemos la oportunidad de ser competitivos si ampliamos nuestra base y dejamos de lado las internas destructivas”.